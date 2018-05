Splendid viert 'Sweet 16' met gloednieuw album

Ze draaien al aardig wat jaren mee in de Haagse muziekwereld, de mannen van Splendid. Toch was er al een tijdje geen nieuw werk meer uitgekomen van de Scheveningers. Op enkele optredens op lokale podia en festivals na hield de zevenkoppige band namelijk even pauze, terwijl frontman Pat Smith hard aan de weg timmerde met zijn soloproject.

Nu is er dan toch een einde gekomen aan de radiostilte. De eerste single van 7KINGS, 'Sun Comes Up', werd eind april al gelanceerd en heeft menig Hagenaar alweer in zomerse sferen gebracht. Het album vertelt het verhaal van de band, die in zestien jaar is uitgegroeid tot een hechte vriendengroep en 'hofleverancier van zonneschijn uit je speakers.'