Spoeddebat aangevraagd over achterhouden informatie vreugdevuren

Haags hotel biedt extra noodopvang voor 75 asielzoe­kers van Ter Apel, ook Leidschen­dam springt bij

Den Haag gaat extra asielzoekers opvangen. In het Teleport Hotel in de Binckhorst worden vanaf eind juni 75 vluchtelingen opgevangen. Leidschendam-Voorburg biedt onderdak aan een even grote groep.

15 juni