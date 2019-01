Spoeddebat over dreigende sluiting Bronovo: ‘We maken ons grote zorgen’

Paniek

Er zijn bij het spoeddebat vier insprekers. De eerste is de voorzitter van wijkvereniging Benoordenhout, Chance Pennington de Jongh. ,,Het Benoordenhout voelt zich in de steek gelaten”, zegt de voorzitter in het spoeddebat. Hij maakt zich onder meer zorgen over hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien. ,,Veel wijkbewoners zijn ouder en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. De mensen raken hiervan in paniek. Gelukkig hebben we de huisartsen aan onze zijde”, aldus de kopman van Benoordenhout. ,,Ook zij maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid.”