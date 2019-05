Spoedeisende hulp Bronovo sluit deuren op 1 juli

Dat besluit is volgens voorzitter Paul Doop van de raad van bestuur van de ziekenhuisgroep genomen met goedkeuring van de interne achterban. ,,De cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben tot nu toe met alle stappen ingestemd, al hebben ze nog wel veel vragen.”



Haaglanden wil de spoedzorg concentreren in het Westeinde ziekenhuis aan de rand van het centrum van Den Haag. Het kost te veel geld om twee volledige ziekenhuisteams 24 uur per dag aanwezig te laten zijn, op enkele kilometers afstand van elkaar.



Maar het Bronovo staat in Benoordenhout, de wijk waar niet alleen premier Rutte woont, maar ook koning Willem-Alexander en zijn gezin. Alle drie zijn prinsesjes werden geboren in dit ziekenhuis.



Het is de rest van de buurt die op de achterste benen staat. Want het is de bedoeling dat binnen drie tot vijf jaar het hele ziekenhuis wordt ontmanteld. Dan is ‘hun’ ziekenhuis weg en moeten ze bij spoedgevallen kilometers de stad door, die nu al bij het minste of geringste dichtslibt met auto’s.