Spoedzorg Bronovo kan dicht, sentiment in Benoordenhout grootste onzekere factor

Nieuwsuur meldde dinsdagavond dat artsen op de afdeling acute zorg van het LUMC vrezen voor een toestroom van liefst tienduizend extra bezoekers per jaar. ,,Alsof het de Efteling is", stelt Wendy Eelsing van HMC over die rekensom. Toch houdt het ziekenhuis de scenario's over de spoedzorg die het ziekenhuis maakte geheim. Wel is duidelijk dat het bezoek aan de SEH van Bronovo is gezakt van 30.000 bezoekers naar 11.000 per jaar. ,,Dat komt doordat de intensive care is gesloten, dan kunnen er minder verschillende behandelingen plaatsvinden.''