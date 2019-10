Sponsoren intocht trekken zich terug na dreigbrief Kick Out Zwarte Piet

Sponsoren voelen zich geïntimeerd door een brief van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Intocht-organisator Peter Boelhouwer geeft niet op, maar is radeloos. ,,Ik lig hier wakker van.’’



Er zouden tienduizend zakjes met snoepgoed komen tijdens de intocht, maar Boelhouwer, die al jaren het feest in zijn vrije tijd organiseert, kan ze op zijn buik schrijven. Sponsors haken af uit angst voor represailles van anti-Zwarte Piet-activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die deze week in een brief aankondigden zich ook op de sponsors te gaan richten van de sinterklaasintocht.