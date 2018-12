Sponsornamen voor het cultuurpaleis

Het idee van een gesponsorde naam bovenop het nieuwe Haagse cultuurcentrum is geen proefballon. Als het aan de rechtse partijen in het college van b en w ligt - Groep de Mos en VVD - is dit wel degelijk een optie.



De VVD proeft, zoals u weet, graag een ballonnetje omdat het symbool staat voor de partij zelf: vol met lucht en slecht voor het milieu. Ze hebben hun standpunt officieel nog niet bekendgemaakt. Groep de Mos is sowieso nooit voorstander geweest van het cultuurgebouw en zal er geen traan om laten als het straks Cars Jeansforum heet. Dat bevreemdt de burger, die immers voor de kosten opdraait.



Om de slagkracht van de toekomstige bewoners van het gebouw te vergroten - lees: het exploitatietekort te dichten - is de kans groot dat er een sponsornaam op wordt geplakt. Wacht even, hoor ik u denken, hoe erg is dat? We hadden toch ook het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Gloeilampzaal? Klopt, maar die zalen waren eigendom van de gezelschappen zélf. Dit is ons belastinggeld waarop een mogelijke naamgever meesurft.