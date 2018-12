Spontaan, maar ook streng

Anesthesioloog Norma van der Horst (18 fe­bruari 1967 - 5 oktober 2018) genoot als ze op de fiets, dwars door de weilanden, van Voorschoten naar haar werk in het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer ging. Een tocht die ze ook op haar vrije dag maakte als ze dacht dat een patiënt haar nodig had. Norma was opgeleid in Kaapstad en werkte daarna in Londen en Aberdeen in hele grote gerenommeerde ziekenhuizen met minstens honderd anesthesiologen.



In vergelijking met die enorme ziekenhuizen was het LangeLand ziekenhuis, met zes anesthesiologen, een klein intiem hospitaal waar ze al snel haar draai vond. ,,Waar komt u vandaan?’’ vroegen patiënten soms, vlak voor ze onder zeil gingen en in Norma’s lieve bruine ogen keken. Norma sprak Nederlands met een licht accent. Ze was een Zuid-Afrikaanse die met een Nederlandse scheikundig ingenieur trouwde en over de hele wereld woonde.