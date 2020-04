Spookrijder veroorzaakt ongeluk op Rijswijkseweg en laat slachtoffer gewond achter

Van Wieg tot graf Bert de Kapper knipte zonder fratsen (maar wel met gevoel)

20:02 Toen Bert de Kapper genoeg had van lastige vrouwen opende hij een herenkapsalon. Hij kon knippen als de beste maar bij het doe-het-zelven ging het licht uit in de straat. Deze week zijn verhaal in de rubriek Van Wieg tot Graf.