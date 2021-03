Spookt het in De Regentes?

Eeuwig Den Haag Voor 1964 dansten Haagse kinderen op zolder van het Catshuis

21 maart Bij de verkiezingen is de inzet wie er in het Catshuis mag. Het monument is al bijna 370 jaar oud, maar werd pas in 1964 in gebruik genomen als ambtswoning voor premiers. Voor die tijd dansten Haagse kinderen op zolder. Den Uyl opende de polonaise.