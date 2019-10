Spoor van vernieling achtergelaten in Rijswijk: Ten minste tien bushokjes gesloopt

Man gewond na steekpar­tij bij Paviljoens­gracht

24 oktober Bij een steekpartij op de kruising van de Paviljoensgracht en de Nieuwe Molstraat in Den Haag is gisteravond even na 22.00 uur een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de man er aan toe is.