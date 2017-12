Spoorloze tv-ster Tijgertje moet maand de gevangenis in

De Haagse rechter heeft realityster Tijgertje, bekend van de tv-serie Oh Oh-Tirol, veroordeeld tot een celstraf van één maand vanwege winkeldiefstallen en vernielingen.

De 30-jarige Haagse belandde begin dit jaar in een opvangcentrum voor verwarde personen nadat ze op de Knobbelzwaansingel in Den Haag op een BMW had staan dansen.

Vrijdag moest ze voor de politierechter verschijnen vanwege de vernieling van de BMW. Bovendien had ze op 25 februari een toegangsdeur van een wooncomplex beschadigd door er tegen te trappen. De reality-ster werd door de politie blootvoets en schaars gekleed van straat geplukt, nadat ze ook nog een buitenspiegel en een ruitenwisser van de BMW had kapot gemaakt. Het personeel van opvang voor verwarde personen was geschokt door de toestand van de Haagse.

Vrijdag verscheen ze niet op de zitting bij de politierechter. Het bleek dat de instanties in het duister tasten over de verblijfplaats van Tijgertje. “We hebben geen flauw idee waar ze zich bevindt”, zei de officier van justitie. Waarom ze die februari-dag haar frustraties botvierde op de BMW en de toegangsdeur van het wooncomplex, is ook onduidelijk. “Het is echt een raadsel wat haar bezield heeft”, meende de officier van justitie.

De televisiester zou ook onvoldoende meegewerkt hebben met de reclassering. Het OM had haar vrijdag ook nog voor de rechter gesleept vanwege twee winkeldiefstallen in de Jumbo in winkelcentrum Ypenburg.