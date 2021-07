Spoorwijkers zijn afvalprobleem helemaal zat en steken vuilnis in brand: ‘Gemeente doe er iets aan!’

Veel onduide­lijk­heid voor spelers en trainer ADO: ‘Er wordt al vijf maanden geruzied zonder vooruit­gang’

25 juli ADO Den Haag speelde zaterdagavond best wel een aardige oefenwedstrijd tegen FC Twente. Alleen ging het eromheen niet over voetbal, maar over de bestuurlijke chaos. ,,Het is voor ons nauwelijks bij te houden.”