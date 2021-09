Spoot Karla K. bij twaalf vrouwen foute bilfillers in? Slachtoffers eisen duizenden euro's schadevergoeding

26-jarige man rent zwaar mishandeld naar buiten in Rubens­straat na ruzie in woning

8:11 Vanwege een zware mishandeling van een 26-jarige man in een woning in de Rubensstraat in Den Haag hebben medewerkers van de Forensische Opsporing er maandagavond urenlang onderzoek gedaan. In de buurt werden vanwege het onderzoek twee ondergrondse containers afgesloten.