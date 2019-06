Sport verbroedert, roken verloedert

De Marlborosigaret kende een aantal ‘Marlboro-mannen’, die in reclames de stoere cowboy uithingen. Ze zijn alle vier overleden aan een ziekte die gelieerd kan worden aan roken. De bekendste van de vier is rodeorijder Wayne McLaren. Deze stoere Amerikaan stierf al op 51-jarige leeftijd. Longkanker. Maar voor zijn dood keerde hij zich tegen de tabaksindustrie. Hij vertelde toen dat, aan het einde van het sollicitatiegesprek voor de functie van Marlboro-Man, aan hem werd gevraagd of hij zélf nog een vraag had. Hij dacht even na. Dit waren niet zomaar een paar mannen.