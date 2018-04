Sportcampus Zuiderpark eert Haagse sporticonen met eigen 'Wall of Fame'

Haagse trots

Het is niet de eerste keer dat de Sportcampus zich bezig houdt met het eren van Haagse sporters. Eind februari werden in de campus al 145 Haagse sporters geëerd met een gouden ster op de Wall of Fame. Toen ging het om wereldkampioenen, Europees kampioenen en Olympische medaillewinnaars. Een flink aantal hoog presterende sporters die van Haagse bodem komen dus. Op deze 'wall' pronken zwemster Erika Terpstra, hockeyster Naomi van As en schaatser Bart VeldKamp.



Er ontstond in februari nog even ophef bij de presentatie van de 'Wall of Fame', omtrent de ster van Joop Zoetemelk. Inwoners van het dorp Rijpwetering, waar Zoetemelk opgroeide, waren verontwaardigd dat 'hun' Joop op een lijst met Haagse sporters stond. Toch bleek Joop echt in Den Haag geboren te zijn.