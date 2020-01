Sportend de strijd aan met feestkilo's: ‘Wij kweken hier geen Schwarzeneggers’

De geur van gourmet, bladerdeeg-hapjes en oliebollen begint langzaam uit de gordijnen te trekken. Delft en omgeving schudden de bourgondische maand december van zich af en stellen zichzelf de vraag: hoe ga ik dit jaar in vredesnaam van die overtollige kilo’s afkomen? Het antwoord is simpel: meer bewegen. Maar ja, dat was vorig jaar ook al het goede voornemen...