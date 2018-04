Sportieve Wall of fame in Zuiderpark alweer uitgebreid

Tennis en wielrennen

Het is ook echt niet alleen voetbal wat de klok slaat. Zo heeft oud-tennisster en inmiddels alweer jaren tenniscommentator Marcella Mesker een zilveren plek veroverd aan de wand. Net als ex-renner Michael Boogerd en Mien van Bree. Van Bree was een pionier in het vrouwenwielrennen.

Haags getint succes

Voor een gouden ster is Haags getint succes bij een EK, WK of op de Olympische Spelen vereist. Met de nodige uitzonderingen, want Wimbledon-kampioen Richard Krajicek en Tourwinnaar Joop Zoetemelk hebben ook een goud glimmende ster hangen. Overigens zijn niet alle sterren van de Wall of fame voorzien van een naam. Die wachten nog op de namen van nieuwe Haags sporticonen die in de toekomst komen bovendrijven.