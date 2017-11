Haagse politiek: wat kost weghalen windmolen?

15:09 VVD en Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad willen nog eens goed uitzoeken of het toch niet mogelijk is de Haagse windmolen langs de A4 af te breken of te verplaatsen. Ze willen weten wat zo'n operatie gaat kosten. Ook willen de partijen kijken of de turbine alsnog kan worden stilgezet zolang de nog ontbrekende vergunning van Rijkswaterstaat er niet is.