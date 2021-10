Sportkenners geschokt door slechte conditie van kinderen na 2 jaar corona: ‘Moeite met van A naar B lopen’

Stille tocht en protest voor Poolse Pawel (39) die om het leven kwam bij tramdrama in Den Haag

Pawel Bernat (39), de Poolse man die twee weken geleden om het leven kwam bij het tramdrama in de Haagse wijk Ypenburg, wordt vandaag herdacht met een stille tocht door Den Haag. De tocht is niet alleen een eerbetoon aan het slachtoffer, maar ook een protest tegen geweld tegen dak- en thuislozen. Bernat had geen vaste woon- of verblijfplaats.

12:00