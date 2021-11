Sportleraar Kees was Wassenaarse beroemdheid wiens leven veranderde door een paar regels in de krant

Kees Stigter was de enige zoon van de kruidenier in de Wassenaarse Langstraat. Hij had vier zussen die hun broertje goed verwenden. Af en toe moest Kees ergens een pak suiker bezorgen maar hard meewerken hoefde niet. Kees had een heerlijke jeugd met veel gelegenheid om te sporten. Hij blonk uit in turnen en judo.