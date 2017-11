Sportverenigingen willen ‘opblaashal’

,,Wij zijn al veel leden kwijtgeraakt, omdat we de trainingsavond voor de recreanten van dinsdag naar woensdag hebben moeten verplaatsen”, zegt Mario Cosman, voorzitter van volleybalvereniging Kalinko.



Korfbalclubs hebben voor hun buitenseizoen een complex met eigen clubhuis, maar voor de indoorcompetitie zijn ze aangewezen op de gemeente die zalen toewijst. Bij gebrek aan ruimte in de eigen wijk moeten ze uitwijken. Zo speelt een deel van de teams van Futura in sporthal Zuidhaghe, en dat is ver weg voor veel leden.



Ook de onlangs geopende Sportcampus in het Zuiderpark heeft geen lucht gegeven, omdat geen van de genoemde clubs daar is ondergebracht. Voorzitter Wimar Bolhuis van Futura ziet voor de korte termijn een oplossing in het plaatsen van een of meerdere tijdelijke indoorruimten in de vorm van een ‘opblaashal’. De hoop van de verenigingen is dat de gemeente dat wil bekostigen.