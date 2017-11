Spotlights gericht op etnische zakenvrouw

De één doet iets hoogs in dienst van de gemeente Den Haag, een ander adviseert als veiligheidsexpert overheden en bedrijven op het gebied van hightech innovatie. Weer een ander heeft het op zich genomen om de chique Haagse NIBC Bank toekomstbestendig te maken. En nummer vier heeft, als eigenaresse van een tandartspraktijk, een elektrische rager ontwikkeld om tandplak beter te kunnen verwijderen. Wat deze vier met elkaar gemeen hebben, is dat zij allen vrouwen zijn. En dan ook nog specifiek vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond. Maar is het anno 2017 dan nog steeds nodig om een verkiezing te organiseren voor, zoals het officieel heet, 'Etnische Zakenvrouw van het Jaar'?



Namens de organisatie Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) heeft Natalie Holwijn geen twee seconden bedenktijd nodig om deze voorzet in te koppen. ,,Wij zien dat autochtone vrouwen de laatste jaren steeds meer kansen krijgen. Dat is mooi, maar het laat onverlet dat voor vrouwen met een andere culturele achtergrond die kansen nog helemaal niet vanzelfsprekend zijn. En begrijp me goed, wij zijn absoluut geen organisatie die dan meteen de racismekaart trekt. Want het draait, denk ik, in dit geval niet om onwil. Bij het vervullen van een vacature hebben mensen domweg de neiging om terug te vallen op sollicitanten die op hen lijken.'' Onbekend, wil Holwijn maar zeggen, maakt ook in dit soort gevallen onbemind. ,,Ja, je moet soms iets organiseren om mensen op het idee te brengen dat kandidaten met een andere achtergrond ook prima geschikt kunnen zijn en soms zelfs van toegevoegde waarde bovendien.''



Dat de helft van de genomineerde kandidaten uit Den Haag (3) en Wassenaar (1) komt, is overigens puur toeval. ,,Ik kan nu een mooi verhaal gaan ophangen en Den Haag is me als stad dierbaar, maar hier is geen peil op te trekken. Uit onze poule van ongeveer 1.000 leden in het land zijn deze vrouwen voorgedragen.''