Spreekt omstreden ‘haat-imam’ zondag op Buitenhof?

Een van de sprekers daar zou dus Fawaz Jneid zijn, de voormalige imam die onlangs een preek gaf waarin hij fel naar de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb uithaalde . Een andere spreker is Abdelhamid Ayn Al-Hayat, de imam die bekendheid geniet sinds hij in Helmond drie jaar geleden een veelbesproken tirade hield tegen de democratie, homo’s en vrouwenrechten.

Burgemeester Pauline Krikke is er volgens haar woordvoerder niet gerust op: ,,Vanzelfsprekend zullen de gemeente en betrokken partners dit evenement goed in de gaten houden. In z’n algemeenheid staan wij voor de vrijheid van eenieder om zijn mening te uiten. Tegelijkertijd zijn we ook scherp op wie verdeeldheid en intolerantie predikt en jongeren inspireert tot radicalisering en jihadisme.’’