'Spreekuurrechter moet kleine conflicten oplossen'

De laagdrempelige rechtspraak is uitgeprobeerd in de drie noordelijke provincies. Vanwege het succes is de proef daar inmiddels verlengd. De kern van het spreekuurrecht is dat de rechter probeert in goed overleg tot een oplossing te komen. Pas als het echt nodig is, volgt er een vonnis. Partijen kunnen niet gedwongen worden mee te doen.