‘Spreeuwen niet overleden door taxus, maar door botsingen’

Onder meer directeur Kees Moeliker en senior onderzoeker Erwin Kompanje van het Rotterdamse museum constateerden ernstige inwendige bloedingen bij de vijftien spreeuwen die zij binnenkregen. Dat kwam bij alle onderzochte vogels door gescheurde levers. Bij sommigen van hen werd dat fataal in combinatie met beschadigingen aan het hart, grote bloedvaten, luchtzakken en longen. ,,Wij houden het er nu op dat de spreeuwen in het Huijgenspark bij aankomst in of vertrek uit de slaapbomen, wellicht in een plotselinge panieksituatie, in/op de vlucht tegen elkaar of tegen boomtakken gevlogen zijn, of direct in aanvaring met de grond zijn gekomen”, aldus de onderzoekers in Straatgras, het magazine van het Natuurhistorisch Museum.



De verwondingen van de vogels zouden te ernstig zijn voor een mogelijke val uit de bomen. Buiten de bloedingen waren de inwendige organen van de dieren ‘fris en gezond’, melden de wetenschappers.



De vijftien spreeuwen zijn niet onderzocht op gif, virussen of andere bacteriën. Dat doet het Dutch Wildlife Health Centre. Het Natuurhistorisch Museum wacht ‘in spanning’ de resultaten van dat onderzoek af.