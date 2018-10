Spreeuwenmysterie: dodental loopt op tot 147

Zorgen

Buurtbewoonster Isabel Elena Tirado vertelt aan deze krant dat zij en haar buren zich zorgen maken over de situatie. ,,We zijn vooral bezorgd om onze honden”, zegt zij. ,,Het is nu al de derde keer dat dit gebeurt.”



Tirado was inmiddels al gewend geraakt aan de aanwezigheid van de spreeuwen. ,,De beestjes zijn er elk jaar. Ze komen hier rond 19.00 uur in het park aan om in de bomen te slapen.” Hun gedrag leidt wel tot irritatie bij enkelen, geeft de buurtbewoonster toe. ,,Ik hoorde dat een paar mensen hebben geklaagd over het gekwetter van de spreeuwen en de stankoverlast die ze veroorzaken. Het hele park ligt vol met poep als ze er zijn.”



Maar de buurtbewoonster vindt het te vroeg om te spreken van kwade opzet. ,,Laten we daarvoor maar eerst het onderzoek afwachten.”



