Spreeuwensterfte zet door: zeker 150 nieuwe doden

Visoplei­ding houdt 'schof­fies' van straat

9:09 In het begin was het wel even wennen, die indringende geur van vis zo vlak onder hun neus. En zo'n glibberige schol fileren, was voor sommigen ook wel even een drempel. Deze week begonnen vijftien voormalig 'straatschoffies' aan een nieuwe visopleiding in Scheveningen, die speciaal is gericht op jongeren die 'ver afstaan van de arbeidsmarkt'.