Sprinter in Den Haag is geopend en zo ziet de sportwinkel eruit

indebuurt.nlHet heeft even geduurd; eind juli 2022 sloten in het Haagse centrum kledingwinkels Monki en naastgelegen H&M voorgoed de deuren. Wat er in de panden terug zou komen was lang onzeker. Vandaag, maandag 8 mei, was het dan zover; de eerste Sprinter sportwinkel in Den Haag opende de deuren en hobbyfotograaf Nick Rijnfrank nam gelijk een kijkje.