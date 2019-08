Sprokkelen om vacatures voor docenten te vullen: ‘Tekort? Dan ga ik zelf voor de klas’

U gaat een paar uur per week lesgeven. Had u daar voor de vakantie op gerekend?

,,Nee, dat was niet de bedoeling. Anderzijds heb ik in het verleden mijn rectoraat vaker gecombineerd met lesgeven. Van oorsprong ben ik docent Nederlands. Het is prima om zo contact te houden met leerlingen en mee te kunnen praten met docenten. Maar het is uiteindelijk geboren uit nood: had ik de vacature anders kunnen invullen, had ik dat gedaan.’’