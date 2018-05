Spui weer bereikbaar na kop-staartbotsing met drie auto's

Video Van kroeg tot Tweede Kamer: Samantha Steenwijk op Haags bevrij­dings­fes­ti­val

10:20 De Haagse zangeres Samantha Steenwijk heeft gisteren, op Bevrijdingsdag, opgetreden in de Tweede Kamer. De nét niet-winnares van The Voice of Holland was zeer vereerd: ,,Ik ben in het rood-wit-blauw; het kan voor mij niet meer op.''