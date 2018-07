Spuiforum wordt 20 miljoen euro duurder

,,De keuze was gaan we door met aanmodderen of aanpakken", verklaart wethouder Boudewijn Revis het besluit. ,,We hebben gekozen voor aanpakken.'' Er komen 21 ontwerpverbeteringen. ,,Het gebouw wordt mooier", aldus Revis. Er wordt ook naast de 20 miljoen extra 11 miljoen uitgetrokken om geschillen met de bouwer te beslechten. De totale kosten van het project komen daardoor uit op 210 miljoen euro. De afgesproken maximumprijs lag bij het vorige college op 177 miljoen euro.

Vertraging

College

Ondanks dat de partij baalt van de extra kosten, wil die er alles aan doen om het Spuiforum er te laten komen. ,,We zijn niet de veroorzaker van dit probleem, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid om dit megaprobleem uit het verleden op te lossen. Wij ruimen nu de rommel op die onder het tapijt van Wijsmuller heeft liggen rotte'', stelt Dubbelaar. ,,Er is momenteel geen weg meer terug: het project is halverwege, de prijsafspraken zijn gemaakt ten tijde van crisis in de bouwsector en er is geen andere marktpartij die het kan overnemen voor deze prijs. Elke week langer in een bouwput kost de stad ook bakken vol geld.''