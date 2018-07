Aantal inbraken in Den Haag de afgelopen jaren bijna gehalveerd

4 juli Goed nieuws, in heel Den Haag neemt het aantal woninginbraken en inbraakpogingen de laatste jaren flink af. In 2015 stond het aantal woninginbraken op 1035, in 2016 op 807 en afgelopen jaar ‘slechts’ op 541 inbraken. Het aantal inbraken is de afgelopen jaren dus bijna gehalveerd. Dit blijkt uit cijfers van hoeveiligismijnwijk.nl.