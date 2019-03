Spuigasten: een debatavond met socialistische strijdliederen en een feministe omringd door mannen

Gratis naar museum Voorlinden in stippelkle­ding

11:01 Wie vrijdag in stippelblouse of -shirt naar museum Voorlinden in Wassenaar komt, krijgt gratis toegang. Aanleiding voor de actie is de tentoonstelling rond de Japanse kunstenares Yayoi Kusama die dan opent. Vrijdag is ook de dag dat Kusama haar 90ste verjaardag viert.