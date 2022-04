Spuistraat krijgt een heuse Legowinkel, de vierde in Nederland

Gedane zaken Hij was dichter, politicus, schrijver, maar alleskun­ner Constan­tijn Huygens maakte ook parfum

Constantijn Huygens (1596-1687) was een alleskunner in de Gouden Eeuw. Bekend als dichter, politicus en schrijver van tienduizenden brieven. Museum Hofwijck toont in de tentoonstelling Geuren en Beelden een verrassende kant: Huygens als parfumeur.

5 april