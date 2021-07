Staalexperts buigen zich over fataal balkonongeluk, geen signalen over onderhoudsproblemen

Het ging afgelopen weekend aan de Laan van Meerdervoort vreselijk mis toen een balkonhekje afbrak en een vrouw naar beneden stortte en overleed. De eigenaar van de woning was niet bereikbaar voor commentaar. Wel laat de Vereniging van Eigenaren van het aanpalende complex Oldenhove, waar ook de Albert Heijn gevestigd is, controleren of balkon- en balustradeconstructies in hun pand wel in orde zijn. Een medewerker van de beheermaatschappij laat weten dat het kapotte balkon niet tot hun VvE behoort, maar dat ze toch uit voorzorg wel de balkons controleren die wél van hun complex zijn.



Na het ongeluk is het team Vergunningen en Toezicht van de gemeente gaan kijken of er meer bouwkundige gebreken waren. Dat bleek echter niet het geval. Als het politieonderzoek is afgerond, kan de gemeente de eigenaar van het gebouw wel verplichten het hekwerk te herstellen.