Staande ovatie voor medewerkers Bijenkorf op Black Friday

Volgens FNV applaudisseerden gisteren honderden klanten in het centrale gedeelte van de Haagse Bijenkorf. Medewerkers waren ontroerd door de staande ovatie en vonden het een ‘geweldige blijk van waardering', aldus de vakbond.



FNV stelt dat het applaus een initiatief was van klanten en dat ze die graag wilde omarmen. Het is tijd voor waardering, vindt de organisatie, omdat medewerkers steeds vaker op ongebruikelijke tijden moeten werken.



De vereniging maakt zich zorgen dat Haagse winkelmedewerkers in de toekomst het nog zwaarder krijgen nu ook op zondag de openingstijden in de binnenstad zijn opgerekt tot 23.00 uur. ‘Voor veel winkelmedewerkers zou dit een zware klap zijn. Voor hen is de zondagavond de enige avond waarvan zij zeker weten dat ze vrij zijn. Zij vrezen dat die vrije avond stapje voor stapje zal verdwijnen’, stelt FNV.



Hashtag

Het Haagse filiaal was niet de enige plek in Nederland waar geapplaudisseerd werd. Om 21.00 uur stipt werd door het hele land in meerdere winkels de handen op elkaar gedaan. Met de hashtag #BlackFridayApplaus werden mensen gemobiliseerd om mee te doen.



