Staandwantvissen langs Scheveningse Boulevard verboden

Staandwantnetten zijn netten die verticaal onder de waterlijn worden geplaatst. Vanaf de kust zijn ze onzichtbaar, Staandwantvissers gebruiken een net van soms honderden meters lang dat rechtop, als een soort muur, in het water wordt gezet. Het is een effectieve manier van vissen, maar staat niet bekend om zijn diervriendelijkheid. Volgens Partij voor de Dieren, die landelijk al vaker voor een algeheel verbod heeft gepleit, is de nevenvangst groot. De partij pleit al jaren voor een verbod .

Volgens de PvdD leveren de netten ook een gevaar op voor mensen. Vorig jaar zouden er enkele surfers vast hebben gezeten in de netten. ,,De Partij voor de Dieren wil dit gevaar aanpakken voordat er slachtoffers vallen,‘’ zegt PvdD-raadslid Robin Smit. ,,De gemeente kan en moet optreden als de veiligheid in het geding is. Dat is hier het geval. En natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de zeedieren nu niet meer zullen stikken in de staandwantnetten in deze zone.‘’