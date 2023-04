Staat jouw favoriete bijgerecht straks op tafel bij de vrijheidslunch? Organisatie zoekt Haags kooktalent

Twee minuten met Ruim negentig films te zien op Movies that Matter: ‘Er is er geen een die niet goed is gemaakt’

Festival Movies that Matter viert dit jaar haar 15-jarige jubileumeditie in Den Haag. Negen dagen lang zijn er in de stad ruim tachtig speelfilms en documentaires te zien. Ook zijn er optredens en gesprekken met regisseurs, activisten en deskundigen. Margje de Koning, artistiek directeur, is trots op het diverse programma.