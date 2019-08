Staatsbosbeheer zet wegens geldgebrek koeien, kippen en varkens in om overwoekering te bestrijden

Een rondje door de regio bevestigt dat er voldoende natuur is om in te recreëren, maar ook dat diezelfde natuur erg kwetsbaar is. ,,Als we niet meer maaien, wordt de natuur steeds sleetser”, vertelt boswachter Laurens Bonekamp. In het Bieslandse bos, een recreatiegebied bij Ypenburg en Delft, en de Balij, bij Zoetermeer, heeft Staatsbosbeheer dit jaar het recreatiegebied kunnen behoeden voor verruiging.



,,Hier is geïnvesteerd in natuurlijke speeltoestellen, bomen en bloemen,” zegt Bonekamp. Staatsbosbeheer is initiatiefnemer, Dunea en Landschapstafel Hof van Delfland betalen mee. ,,Als je dit gebied laat verruigen, kost het straks veel meer om het in de goede staat terug te brengen,” weet Bonekamp