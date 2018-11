Stad bereidt zich voor op Black Friday

Black Friday, de dag van de megadeals, hoge kortingen en forse aanbiedingen, is ontstaan in Amerika. Hoezeer speelt het 'koopjesfeest' in Den Haag?

,,Het speelt dit jaar behoorlijk. Vorig jaar werd Black Friday voor het eerst groots aangepakt door winkels in Den Haag. Het was leuk om te zien hoe enthousiast daarop gereageerd werd.”



Wat kunnen we verwachten?

,,Winkeliers kunnen bepalen óf ze kortingen geven, op welke artikelen, en hoe hoog ze zijn. Dat bepalen ze helemaal zelf. Bovendien hebben we ondernemers in de binnenstad opgeroepen om morgen tot 21.00 uur open te gaan. Een groot deel van de winkeliers doet mee aan de extra koopavond.”



In Amerika staat Black Friday garant voor complete gekte. Voor openingstijd staan er al rijen koopjesjagers voor de deur en in de winkels zelf wordt gegrist naar spullen. Verwacht u dat ook in 'onze' binnenstad?

,,Nee hoor. Vorig jaar was het lekker druk, maar het was niet vergelijkbaar met wat jaarlijks in Amerika gebeurt. Dat verwacht ik morgen ook niet.”



Koopjes jagen: leuk voor de shopaholic, maar wat levert het winkeliers op?

,,Ik betwijfel of het ze financieel iets zal opleveren. Producten gaan de deur uit met kortingen, bovendien zijn winkels langer open waardoor extra personeel nodig is. Dat er veel mensen op Black Friday afkomen en het lekker druk wordt in de winkelstraten, is vooral heel erg gezellig!”



