Stad gaat de hoogte in en wordt ook nog groener: Den Haag over vijf jaar nauwelijks terug te herkennen

Werkelijk overal in het stationsgebied gaat de schop in de grond. Is het niet voor joekels van woontorens naast of zelfs bovenop de Utrechtsebaan, dan wel voor een nieuwe haven naast de Koekamp. Is het niet voor een nieuw stadspark, dan is het wel voor het overkappen van de A12 of voor de sloop van liefst 250 meter van het Prins Bernhard-viaduct.