Stad wil knallen met Binckhorst

,,Het is belangrijk dat we meteen de handschoen oppakken’’, zegt wethouder Boudewijn Revis. De Haagse gemeenteraad gaf het omgevingsplan voor de Binckhorst donderdag definitief groen licht. ,,De champagneflessen konden open’’, aldus Revis. En ook nu nog is sprake van een jubelstemming. De wethouder, die de afgelopen vier, vijf jaar massa’s energie stak in de ontwikkeling van de Binckhorst, is daar blij mee. Minstens 5000 nieuwe appartementen en woningen komen er, evenals veel nieuw groen, een stadscamping en goede horeca. ,,Het moet mooi worden’’, zegt Revis. De vastgoedeigenaren staan volgens hem al in de rij. Revis laat weten dat volgend jaar de eerste bouwgrond via een tender (een inschrijving, red.) in de verkoop gaat. ,,In de Trekvlietzone worden binnenkort de eerste tenders uitgegeven.’’ Dat is ook waar de bouwers, die druk bezig zijn om samenwerkingsverbanden te vormen, volgend jaar als eerste aan de slag gaan. In de Trekvlietzone komt een parkeergarage voor de nieuwe bewoners. ,,Want er komen leefstraten waar straatparkeren niet kan.’’

Skyline

Om het woningtekort aan te pakken zullen straks hoge woontorens en wolkenkrabbers de skyline van de Binckhorst bepalen. Volgend jaar gaan de eerste palen de grond al in. Op de Binckhorstlaan komen als eerste woontorens van 100 meter hoog. ,,De grond is al bouwrijp.’’



En daarna gaat het snel, zo is de verwachting. Medio 2020 rijden de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogie Tunnel in de Rotterdamsbaan. ,,Ik verwacht dat de eerste huizen dat jaar ook worden opgeleverd. De vastgoedwereld is gretig. Er is veel belangstelling’’, weet Revis.



De wethouder is trots op wat er is bereikt en heeft zin in het vervolg. ,,Het is uniek dat we zo’n groot bouwplan midden in de stad uitvoeren. En uniek is ook dat we het volgens een omgevingsplan doen.’’ Daarin zijn voor de komende 20 jaar in grote lijnen de ambities en wensen vastgelegd.



