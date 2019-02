Stadion vol sterretjes als eerbetoon aan overleden ADO-supporter Harm Huttinga (65)

VideoOp indrukwekkende wijze stonden ADO-fans gisteren in het Cars Jeans Stadion in Den Haag stil bij het overlijden van de bekende supporter Harm Huttinga. In de 65ste minuut fonkelden op alle tribunes sterretjes ter nagedachtenis aan de donderdag overleden 65-jarige Hagenaar. De hommage tijdens de competitiewedstrijd tegen Heracles (2-0) maakte ook indruk op de meelevende spelers.