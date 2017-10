Stadsbeiaardier speelt sterren van de hemel voor Haagse Popweek

Vanwege de Haagse Popweek klonken Haagse liedjes door de stad. Voor stadsbeiaardier Gijsbert de Kok, die normaal wat klassiekere nummers speelt, was het even wennen om de moderne liedjes ten gehore te brengen, maar hij had al snel de smaak te pakken.