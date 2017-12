Stadsbestuur stemt in met uitbreiding van ouderschapsverlof

Het stadsbestuur is van mening dat het waardevol is om het ouderschapsverlof uit te breiden. Dit zou het voor medewerkers aantrekkelijker maken om hun ouderschapsverlof direct na de geboorte van hun kind op te nemen, omdat er dan - vanaf schaal zes - recht is op zes en een halve week betaald verlof. ,,Dit is waardevol gelet op ons streven naar een modern en sociaal werkgeverschap.'' Het bestuur adviseert de raad om in te stemmen met het voorstel.