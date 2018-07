Stadsboerderij Urban Farmers in zwaar weer

Er zou sinds de oprichting minder verkocht zijn dan had gemoeten om winst te maken. Het zou met name gaan om producten waar veel concurrentie voor is, zoals tomaten en sla. Dat naast Den Haag de gemeente Westland ligt, waar grote hoeveelheden worden gekweekt, speelt daarin mee, bevestigen de bronnen.

Geen concurrent

En dat terwijl het prestigieuze duurzame bedrijf - doel in 2016: een jaarlijkse productie van 50.000 kilo groenten en 20.000 kilo vis - als grootste stadsboerderij van Europa een voorbeeld wilde zijn voor steden als Hongkong, Sao Paulo en New Delhi. De ambitie van Urban Farmers was iedereen te laten zien dat ‘verticaal boeren’ de toekomst had. De toenmalige manager Mark Durno liet tijdens de opening weten geen concurrent te zijn van het Westland. ,,Dat is een grootschalig kassencomplex dat volledig is gericht op de export.’’