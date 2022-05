Stadsparkje op snelweg A12 wordt 16 miljoen duurder, maar Den Haag kan er niet onderuit

plaats delict Angst voor ontsnap­ping RAF-terroris­ten met an­ti-tankwapens

In de herfst van 1977 is Duitsland in de ban van acties van de extreem-linkse terroristengroep Rote Armee Fraktion (RAF), in mei 1970 begonnen als Baader Meinhof groep. De angst slaat ook over naar Nederland. De Binnenlandse Veiligheidsdienst weet dat terroristen ons land als uitvalsbasis gebruiken: huizen huren en transport regelen. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

19 mei