Stadspartij bluft groene concurrentie af: 20.000 bomen erbij in Den Haag

Om de segregatie tegen te gaan, moeten de Haagse scholen 'diverser', desnoods via voorrangsregels voor bepaalde groepen. Al worstelt de partij nog met dat voornemen, erkent Bos. Het afdwingen van diversiteit is in strijd met de keuzevrijheid van ouders: ,,Daar willen we niet aan tornen. Maar zwarte en witte scholen willen we ook niet. Dus hier steggelen we nog over.''