Stadspartij en Partij voor de Dieren: ‘Den Haag moet vuurwerkshows in natuurgebied verbieden’

Verbijsterd zijn de lokale partijen dat er kennelijk toestemming is gegeven om de zogeheten Fusion Beach Challenge, een triatlon op het strand, af te mogen sluiten met een schadelijke vuurwerkshow. ,,Wij willen weten of er van tevoren een advies is ingewonnen, zoals de natuurbeschermingswet voorschrijft , en of het mogelijk is om zulke shows voortaan te verbieden”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Bizar

Afgelopen mei kwam de Raad van State nog tot een vernietigende uitspraak over de Nederlandse aanpak van de te hoge stikstofuitstoot rond natuurgebieden. Door tal van woningbouwprojecten dreigt nu een streep te gaan, omdat ze voor te veel stikstof zorgen. Wijsmuller: ,,Het is in dit licht ronduit bizar dat elk willekeurig evenement kennelijk een vuurwerkshow bij een Natuur 2000-gebied gebied kan organiseren. Daar moet snel verandering in komen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!